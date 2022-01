Empresa vai fazer, de graça, estudos para implantar Central Atacadista em Feira

Antes de receber as propostas do Chamamento Público, a Prefeitura de Feira de Santana já havia aceitado e aprovado o requerimento da empresa Trade Holding Ltda para fazer “por sua conta e risco”, gratuitamente, os “estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica visando a implantação da Central de Abastecimento e empreendimentos correlatos”.

A publicação do chamamento, ao que parece, foi apenas um dispositivo técnico-burocrático para legalizar o pedido e a aceitação do mesmo. A aprovação do requerimento da Trade Holding Ltda e o Chamamento Público contêm praticamente o mesmo texto e foram publicados no mesmo dia, 7 de dezembro, no Diário Oficial do Município.

A construção de uma nova Central de Abastecimento é a solução final para o Centro de Abastecimento, equipamento construído há mais de 40 anos e onde se encontra grande parte do comércio atacadista de verduras e frutas da região. Grande parte da área do antigo C.A foi absorvida pelo shopping popular.

O novo Centro de Abastecimento, segundo exigências publicadas no Chamamento e na carta de aceitação da proposta da Holding, deverá ser implantado em terreno com área igual ou superior a 400.000 m2, fora do centro da cidade, num raio de até 25km do centro comercial de Feira de Santana, de modo a possibilitar a implantação da central de abastecimento, bem como de empreendimentos correlatos que confiram sustentabilidade ao negócio e fortaleçam o ecossistema logístico de Feira de Santana, assim como acomode a demanda atual e futuras expansões.

Na foto: início da obra do shopping popular no Centro de Abastecimento. Arquivo/BF