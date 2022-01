Beto Tourinho é possível candidato a deputado federal pelo PSB em Feira

Ele foi vereador por diversas legislaturas, secretário municipal, é procurador do Município e em 2020 foi candidato a Prefeito em Feira de Santana. Experiência política em partidos e em campanhas eleitorais não falta ao advogado e jornalista Beto Tourinho, uma vocação que herdou do ambiente familiar, filho adotivo que é do já falecido José Falcão da Silva que foi, por três vezes, prefeito da Feira.

Com toda essa bagagem e mais um ambiente favorável no partido ao qual é filiado – PSB – Beto admite que pode partir para uma candidatura a deputado federal. Partido que tem como líder, na Bahia, a deputada federal Lídice da Mata, o PSB tem despontado no cenário político nacional e estadual.

Para a Assembleia Legislativa o PSB já está representado por Angelo Almeida que deve tentar a reeleição.