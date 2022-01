Colheita de café na Bahia equivale a 7,2% da produção nacional

A Bahia, com a colheita realizada de 3,46 milhões de sacas, equivalentes a 7,2% da nacional, destaca-se como o quarto estado brasileiro na produção de café, seguida por Rondônia, em quinto, com 2,26 milhões de sacas (4,7%).

Esse dado está no 4° Levantamento da Safra de Café – dezembro 2021, da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, onde são relacionados os nove maiores estados produtores de café da Federação.

Na sequência, vem o estado do Paraná, sexto, com 876,3 mil sacas de café (1,8%); na sétima posição, Goiás, cuja produção foi de 234,6 mil sacas (0,49%); em oitavo, o Rio de Janeiro, com 209 mil sacas (0,43%). E, por fim, conforme o 4° Levantamento da Safra de Café, figura na nona colocação na produção de café nesta safra 2021 o estado de Mato Grosso, com 194,2 mil sacas de 60kg, que equivalem a 0,4% da produção. Outros estados com produção residual completam os 100% da safra brasileira.

De acordo ainda com os dados deste Levantamento da Conab, o qual se encontra disponível na íntegra no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café, a área em produção dos Cafés do Brasil, no corrente ano, foi estimada em 1,808 milhão de hectares, o que representa uma redução próxima de 4%, se comparada com o 1,88 milhão de hectares empregados na safra anterior.

Com relação à produtividade da safra dos Cafés do Brasil, como um todo, devido à redução expressiva do volume físico total da produção, que foi de 24,4%, como decorrência, também houve uma redução bastante significativa na produtividade, de 21,2%, a qual decaiu de 33,5 sacas por hectare da safra 2020 para 26,4 sacas por hectare nesta safra 2021.