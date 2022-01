Beco da Pererê, o ‘patinho feio’ do projeto Novo Centro

O nome é rua Intendente Freire mas a cultura popular e comercial da Feira de Santana a consagrou como Beco da Pererê numa referência explícita a uma das lojas da artéria pioneira na venda de bicicletas.

Intendente José Freire foi um dos muitos coronéis da Guarda Nacional que assumiu o comando institucional e político do Município. A história conta que foi o segundo mandatário após a proclamação da República. Nomeado pelo Governador Manoel Vitorino, ficou no cargo por 13 anos seguidos, não concluindo o quarto mandato em razão do falecimento. Foi uma espécie de Zé Ronaldo daquela época em termos de longevidade no poder.

O Beco da Pererê liga a larga avenida Senhor dos Passos à avenida Visconde do Rio Branco, onde se encontra a Câmara Municipal, e foi uma das primeiras artérias a receber as obras de requalificação do projeto ‘Novo Centro’ que a Prefeitura de Feira colocou em execução.

Estranhamente lá não foram assentados os “bloquetes intertravados'”, o maior símbolo visível e material da modernidade do projeto que requalifica calçadas e ruas do centro, inclusive a Senhor dos Passos.

Por que ele continua no asfalto naquele trecho do centro onde todos os bloquetes pavimentam os becos tornados calçadões?

O Blog da Feira foi saber do secretário Carlos Brito, do Planejamento, e enviou a foto que ilustra essa página . Brito gentilmente nos enviou a resposta:

“A rua possui sistema de drenagem que foi realizado pelas obras da requalificação do centro, o qual capta a maior parte das águas, que anteriormente à obra não eram captadas. Para a solução desta pequenas poças que se acumulam em um trecho pequeno da via, devido a irregularidades no pavimento, será solicitado a instalação de boca de lobo complementar para captação das águas”.

Faltam bocas-de-lobo, portanto, mas não esclareceu se os “bloquetes intertravados” vão pavimentar a artéria e adequá-la ao padrão dos outros becos requalificados.

Acredito que sim, mas por enquanto, ela continua como um “patinho feio” do projeto Novo Centro’. Que venham logo os “intertravados'”.