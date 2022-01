Vereador Fernando Torres invade estúdio da Rádio Sociedade News

O repórter Paulo José (PJ) foi surpreendido ontem à tarde, quando apresentava o programa Jornal das Duas, com a chegada intempestiva ao estúdio da Rádio Sociedade News o vereador Fernando Torres (PSD), visivelmente transtornado e exigindo ser entrevistado naquele momento pelo comunicador que há pouco havia colocado no ar uma entrevista com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Brito.

Segundo relato do site Rotativo News, o presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana não ouviu os argumentos do apresentador de que a Rádio havia proibido entrevistas presenciais em virtude do recrudescimento do contágio da Covid19 e de maneira intempestiva exigiu a entrevista naquele momento para rebater informações do Secretário que dão conta da possibilidade de fechamento de unidades de saúde em virtude da não aprovação do Orçamento 2022, fato liderado pelo vereador na Câmara.

Essa não é a primeira vez que o vereador dá demonstrações explícitas de prepotência e arrogância, não só com a imprensa. Desde que assumiu o mandato e a Presidência da Câmara, o vereador tem protagonizado diversos episódios intempestivos, físicos e verbais.

Já foram vítimas do Presidente repórteres, servidores da Casa e colegas vereadores, contando para isso com o apoio ou omissão de um grupo de vereadores que ele lidera (foto)

Ladrão e chantagista são palavras usuais nos discursos e falas do presidente da Câmara, dirigidos ao “alvo” do momento, que tanto pode ser uma pessoa comum como um vereador ou ex-vereador. O prefeito de Feira, Colbert Filho já foi chamado até de “cachorro” da tribuna da Casa da Cidadania.

Quem conhece de perto o vereador afirma que essa não foi a primeira nem será a última “presepada” dele. Qual será a próxima?