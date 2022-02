Tribunal suspende liminar e mantém LDO da Câmara

O desembargador Lourival de Almeida Trindade, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, suspendeu nesta segunda-feira (31) a liminar que invalidava a promulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pela Câmara Municipal de Feira de Santana.

Segundo o desembargador, a decisão proferida pelo juiz Nunisvaldo dos Santos no dia 19 de janeiro representa um “grave risco de lesão à ordem pública”, acatando os argumentos apresentados pelo presidente da Câmara, Fernando Torres (PSD):

“A Lei de Diretrizes Orçamentárias direciona todo orçamento anual do município gerando limites e direcionando as verbas orçamentárias de acordo com os interesses dos munícipes de acordo com a necessidade de cada setor que ninguém melhor do que os vereadores conhece por estarem em contato direto com todas as classes sociais da cidade”, alegou Torres em sua contestação.