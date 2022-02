Quem foi Faustino Dias Lima em Feira de Santana

FAUSTINO LIMA NO “ANDAR DE CIMA”

Servidor estadual lotado na secretaria da Fazenda.

Por muito tempo comandou a Delegacia Estadual aqui sediada

Titular da Secretaria de Finanças no tempo do prefeito João Durval

Chefiou a Secretaria de Administração do prefeito Newton Falcão

Deputado Estadual por Feira de Santana

Presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia.

Foi provedor da Santa Casa de Misericórdia

Integrou o Conselho Diretor da FUFS

Integrou tantas outras instituições da cidade.

Em 1967 como secretário municipal de Finanças

Devidamente autorizado pela Câmara de Vereadores

Negociou na Bolsa de Valores do Estado da Guanabara

As ações que o prefeito Almaquio Boaventura adquiriu

Durante a campanha o Petróleo é Nosso,

Com os recursos teve início o Plano Piloto do Cis.

Faustino que partiu para o “andar de cima” nonagenário

Foi um dos incentivadores da vida pública

Do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho,

A propósito, ambos nasceram em Paripiranga.

Foto reproduzida do livro ‘Olhares sobre Newton Falcão’ : Faustino é o primeiro à esquerda, Yeda Barradas, João Durval e Raimundo Pinto nas escadarias do Paço Maria Quitéria