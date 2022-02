É Zadir, sendo Zadir

Reginaldo Tracajá acende a luz vermelha pelo Zap: que porra é essa? Nem assimilara direito o encantamento de Helder Alencar, já veio a notícia da passagem de Antônio Magalhães, fotojornalista como ele. Assustado. Madalena de Jesus no outro canal, ainda dolorida pela morte de Socorro Pitombo, demonstra o mesmo susto: Hoje o dia foi surreal! ela fala no áudio. E não sabíamos ainda de Washington Sidney, lá no Rio de Janeiro…

Sou conterrâneo de Bartô Galeno e acho que por isso foi uma música dele que entrou em volume alto na minha cabeça como um BG dessa programação maluca da Covid19 contra jornalistas: a malvada a morte passou perto de mim. Saudade de Rosa, composição que segundo a lenda urbana mossoroense ele teria escrito a letra no Patamar da Capela de São Vicente aquela de onde atiradores de fuzil mataram cangaceiros do Bando de Lampião.

Mas o pior ainda estava por vir nessa perseguição do vírus a uma categoria já tão atacada nesses últimos tempos. E veio: Zadir também está no bico-do-urubu! e familiares à procura de UTI logo conseguida em Salvador onde ele está nesse momento em que escrevo.

O que houve com Zadir? Pelo microfone Dilton Coutinho contou a vida vacinal incompleta de Zadir, levado pelo braço por Miro Nascimento para tomar a primeira dose.

Lá do Sul da Bahia, Claudio Rodrigues, escreve O que houve com Zamar? Explico o que você já leu acima e ele responde, traduzindo tudo, Zadir, sendo Zadir.

Ele vai sair dessa.

Estamos na torcida.

Na foto, Zadir Marques Porto no Mercado de Arte Popular, 2016. Arquivo BF