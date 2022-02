Sábado na Feira ou Pandemia Matou o Samba na Praça

A pedra vermelha está lá ao pé do oiti mas a sombra da árvore não projeta mais o gingado e o batuque dos Angoleiros do Sertão sob a batuta do mestre Cláudio. Pandemia cruel apagou o samba dos capoeiristas na praça do Map aos sábados. Feira é movimento, é passagem e as coisas mudam de lugar, sempre, o vírus só apressou. Manifestações espontâneas e despretenciosas como aquela, nas ruas, públicas, já eram raras tornam-se raríssimas a partir de agora. Surgiram, por exemplo, dois músicos nas novas calçadas do centro, mas não se trata da mesma motivação nem demanda. O samba estava na praça como um preceito, uma obrigação com a cultura, tradição e conhecimento popular.

****

Talvez quem more em Ipupiara, um pequeno município baiano de pouco mais de 10 mil habitantes, talvez saiba porque o prefeito do lugar meteu uma camisa referenciando a bandeira dos EUA para receber na cidade e anunciar apoio ao candidato oposicionista a governador da Bahia, ACM Neto. O prefeito é do PP, partido aliado ao atual governo do PT.