Quarta-feira na Feira

Na Câmara o vereador Paulão do Caldeirão levou mais um esbregue.Ontem foi o neófito vereador do PSOL, o Rasta, com o perfil de autoridade professoral, e hoje o veterano José Carneiro, destilando a autoridade da experiência.Não conheço a ‘nova’ Câmara pra discernir se escolheram Paulão, como outrora escolheram Edvaldo, para se tornar um bode expiatório para a mediocridade geral do Poder. Não conheço.***

***No Mercado de Arte Popular (Map) revi o amigo Lito Reis. Feirense dos Olhos D’água, filho de dona Lita. Ouvi notícias de Tocantins, onde mora e trabalha há anos, do curso de Direito que ele concluiu e da advocacia que quer exercer. Da Feira pouco lhe disse porque mesmo distante ele está sempre perto e sabedor. Fica mais uns dias por aqui. ***

***Três becos não foram contemplados com pavimento novo do ‘Projeto Centro’: da Pererê, do Mocó e da Energia. E não vão mais.