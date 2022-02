Quinta-feira na Feira

O fotojornalista, produtor cultural e micaretesco Reginaldo Tracajá trata o vereador Paulão do Caldeirão no grupo de Zap de Radialistas como o “Leão da Câmara”. Quando soube que o vereador anunciou votar em Lula caso seja Otto Alencar o candidato a governador da Bahia, Tracajá, que é lulista convicto postou: “O Leão está solto”.****

****A área onde a Holding pretende instalar a ‘nova Ceasa’ da Feira está localizada num vetor de crescimento consolidado pela logística das rodovias. O município tem outros vetores de expansão carecendo de empreendimentos que levem perspectivas. Essa discussão deve ser feita.

****A Câmara de Vereadores pode discutir e intervir em tudo na cidade. Até na construção de mictório no bar de seu Zezinho no Campo do Gado…só não pode discutir a ‘nova Ceasa’…!?? Feira é uma piada constante

****Não há a mínima chance da Câmara de Vereadores discutir ou impedir a implantação de uma ‘nova Ceasa’. A maioria está de olho no $ que vai rolar. E o PSOL, PT e outros partidos só vão se meter quando a obra estiver implantada, ou seja, com o fato consumado.

****Tudo muito estranho com a ‘nova Ceasa’ anunciada pela Prefeitura de Feira…primeiro a agilidade com que se credenciou a Trade Holding como gestora… nem começou a ser construída e já tem até diretor-executivo participando de “encontros” de Ceasas em São Paulo. Muito estranho.****

A limpeza no local da Senzala da Uefs foi tão eficaz, que quase não se vê vestígios.***