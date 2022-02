Construção da UPA de Humildes ganha forma

Está ganhando forma a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no distrito de Humildes. O muro no entorno do equipamento municipal já está erguido e é possível observar a estrutura dos ambientes, que estão com as paredes suspensas – o chamado levante de alvenaria.

Iniciada há cinco meses, a obra segue em bom ritmo. Já foram concluídos os serviços de locação, levantamento de alvenaria com chapisco e reboco para o fechamento do muro externo, fundação e vigas baldrames concretadas e impermeabilizadas. A próxima etapa contempla a execução do aterro, levantamento de alvenaria de outros ambientes, ferragem e concretagem de pilares.

A unidade é classificada como porte I, oferecendo serviços semelhantes à UPA da Mangabeira e com capacidade de atendimento médio para mais de 135 pacientes/dia.

O secretário de Saúde, Marcelo Britto, visitou o canteiro de obras nesta terça-feira, 22, e destacou que a unidade vai funcionar em um local estratégico.

“Avaliamos a localização e optamos por um lugar que possa facilitar no atendimento das pessoas que moram no distrito e em regiões próximas. Além da questão da saúde, a posição da unidade vai contribuir para o empreendedorismo. Com o fluxo de pessoas transitando por aqui, os moradores podem empreender com a construção de restaurantes ou lojas para que os funcionários, acompanhantes e pacientes se tornem clientes”, observou.

A UPA tem capacidade de oferecer aos moradores de Humildes uma média de 2.250 atendimentos médicos mensais de pronto atendimento – aqueles pacientes assistidos e liberados em até seis horas – e outros 2.250 serviços mensais de acolhimento.

A unidade de saúde tem orçamento de R$ 2.341.849,36 e a previsão é que a obra seja concluída em setembro deste ano. O equipamento tem mais de 1.050 metros quadrados e vai dispor de 12 leitos, sendo três de observação infantil, um de isolamento, duas salas vermelhas, três de observação feminina e outros três masculinos – podendo oferecer 400 atendimentos mensais de observação de urgência e emergência.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – O equipamento irá oferecer exames laboratoriais (capacidade mensal de 3.100) e de imagem, como Raio-X (capacidade mensal de 500) e eletrocardiograma, contribuindo na agilidade no tratamento e diagnóstico.

A unidade vai disponibilizar salas para medicação, sutura e curativo, exame clínico, assistência social, Raio-X, eletrocardiograma, necrotério, quartos de isolamento, vestiários masculino e feminino, além de sanitários adaptados para Pessoas Com Deficiência (PCD).