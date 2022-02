Foi não veio eu lembro de “Quem tem medo dos domingos?” que recortei do Diário de Pernambuco para meus arquivos de estudante deslumbrado com as palavras. Os recortes da minha “antologia” adolescente se extraviaram nos caminhos e nas moradas que se sucederam depois daquele tempo no Recife. Mas a essência da crônica de Renato Carneiro Campos nunca saiu de mim e, foi não veio, me lembro dela. Como num domingo assim, nem cansado de praia nem tostado de carnaval, apenas véspera da segunda-feira na Feira.***

***Dia de domingo na Feira convém sintonizar o rádio no programa de Silvério Silva. O decano do rádio feirense – tem 80 anos de idade, 60 de radialista – faz uma revista radiofônica dominical, no ar há décadas, descontraída, abre espaço para diversos assuntos inclusive política-partidária. E como estamos em época propícia o radialista anunciou a próxima entrevista o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Cavalho. Ouvi. Nada de novo disse nem revelou além de sua conhecida obstinação para ocupar uma vaga na majoritária com ACM Neto. Perguntas e respostas clássicas como um Ba-Vi amistoso. Menos convencional e mais inédita foi mesmo a foto andando de bicicleta que ele próprio publicou no instagram com uma legenda instigante: Tem coisa na vida que é que nem andar de bicicleta, a gente nunca esquece! A política deve ser uma delas…O ex-prefeito mandou o recado.

***Tenho certeza que nesse domingo algum vereador de Feira está preparando um longo e ideológico discurso sobre a guerra Rússia x Ucrânia e cobrando uma posição do Prefeito diante do conflito: Feira tem mais de 600 mil habitantes, é a 36ª do país, passa de muitas capitais, tem o viaduto da Cidade Nova…não se posicionar é um absurdo!

***Ontem na Matinha aconteceu o segundo encontro do projeto “Historializando a Matinha” , na Associação Comunitária Coleirinho da Bahia, Quixabeira da Matinha. O encontro é coordenado por Guda Moreno, líder e sambador do grupo de samba-de-roda.***