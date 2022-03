Cabeça branca tá na área, se derrubar é pênalti!

Sem lancha, que eu cresci navegando foi nos troncos dos mulungus que o Jacuípe tem de sobra.

Se não derrubar, beijo na alma, bebê, que eu só tou beijando o rosto de quem não dá valor pra derreis de mel coado.

39 verões, minha senhora? Sim, meu senhor…porque primavera é bonito em livro de Machado. E por falar em livro, eu tou doido atrás de um tempinho pra escrevinhar coisas. Mas continuo pobre de tempo e rico de escracho.

Porque só o escracho salva, quando não é pra qualquer um aniversariar nesse clima de peste-e-guerra. Ia esquecendo da fome, pra compor a trilogia, mas não vou chorar de barriga quase cheia. Lula vem aí, já dizia Antônio Conselheiro, que era bom pra dar conselho, mas não escutava ninguém. Que nem eu.

O mais é conversa e Semana de Arte Pós-Moderna (Oswald, meu amor, nunca te perdoarei por você ter trocado a Tarsila pela Pagu, quando tinha o Mario, fino, discretíssimo e loka por uma antropofagia. Affs, vida!)

Vem ni mim, nova idade velha

Que as ilusões estão todas perdidas, mas eu mandei fazer uma canoa

Pra remar em cima do caos e rir de meus aliados de véspera.

Suinga, Índia! Porque a Bahia não me deu régua, nem compasso. Eu tive que inventar tudo, dançando samba na beira agônica do caos.

Edit: a um passo de deixar de ser viúvo.

Quem pegou pegou, quem não pegou, a gente marca!!

Beijo na testa e mão boba, sempre. Porque eu sou de família.

Obrigado por tudo e aquele mais, amores.

Dê um rolê. E você vai ouvir só silêncio.

Vou me embora pro sertão, que aqui eu não fico mais.

Beijos de novo. Mas sem abraço, que tá calor! Me sorta!

Edmundo Carvalho/Facebook