Cosmogonia Funda de Jaguara

Houve um Tempo, antes dos dias e do tempo miúdo,

que o silêncio das folhas e o rumor dos ventos se encontraram, na cabaça antiga

Quando a cabocla das águas soprou a primeira fumaça e fez surgir o escuro da noite

Pois bem, houve esse Tempo

Em que as palavras ainda se abrigavam nas estrelas,

à espera de quem as invocasse nas janelas, nas noites de plena lua

neste tempo sem janelas e sem clepsidras

Em que a gente sabia as coisas passadas sonhando o sonho dos velhos

Foi nesse tempo que o ventre da noite se afundou, cabaça-mãe e leite vertido, e o redemoinho antigo explodiu em água turva

a Mãe dos Jacus estendeu a flecha ignota e reivindicou as águas Jacuípes, rio dos Jacus

Jaguara, terra de cachorro doido

nesse tempo, sem tropeiro, boi estradeiro e romaria

Jaguara se fez do veludo interno da noite, com as dobradiças gastas do tempo, entre rios e eternidades

E ficou esperando

As palavras

Os bois

Os santos

O progresso

E as histórias que adormecem o medo

Guardando o tempo, entre as águas e o giro das garças

que enganam a morte com o balé etéreo de seu giro branco sobre as águas fundas.

