São as águas da Feira

***Havia um olho d’água jorrando permanentemente na descida da Muchila, próximo ao prédio do Feira Hoje que acaba de ser extinto e derrubado sem nenhum ai ou oi ou peraí. O prédio serviu ao INSS durante anos. Tinha uma singularidade pouco relevada: foi concebido, arquitetado e executado para ser a sede de jornal impresso, uma indústria da comunicação. Para a época foi uma ousadia e profissionalismo. O olho d’água há muito foi tragado pela sede do planejamento e drenagens.Extintíssimo. Lavar as mãos e molhar o rosto de volta à Redação da “revista de Modezil”, quantas vezes…As águas agora são as deste março, vamos vivê-las, no flagrante como essa foto•••

***Repórter investigativo nunca fui e nem me nomeei assim em nenhum tempo. Mas descobri que o Galego da Cocada tem uma filial na Marechal. Sim, na nova Marechal. E “como um repórter perdigueiro” descobri pelo paladar, não olfato, a semelhança do produto ‘cocada de goiaba’. Naquele dia fui tirar o gosto da boca lá na Matriz, com o cafezinho de Brandão e quando três dias depois desci ao Centro de Abastecimento disse ao Galego: você tem uma filial na Marechal, disse não, gritei no meio do shopping popular ainda vazio (quando esteve cheio?). Fleumático e sonso o Galego respondeu baixinho: -É meu irmão.Quando ele tinha 16 anos aprendeu comigo”. Resta investigar se o Galego trabalha com capital chinês, como desconfiam•••

***Lula volta? – o cliente faz a pergunta, voz alta, na galhofa, ou ele próprio se faz a pergunta, enquanto serve o almoço. A resposta é ele quem dá (sem parar o vai-e-vem com pratos,garrafas, porções, gentilezas, contas, pedidos, obrigados, volte sempre,) e tanto pode ser uma confirmação, “volta!”, ou um “volta pra cadeia, aquele ladrão”. Depende da tendência que ele perceber no seu microcosmo de mesas de gente com fome.Rende sempre risadas e simpatia. O bom garçom equilibra bandejas e copos. E a política presente no dia-a-dia.(lembrando de Veridiano, do Bar de Zequinha)