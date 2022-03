Sextou na Feira

***O poeta Chico Pedrosa não espera por ninguém. É avexado, inquieto. Em versos, principalmente, sai na frente de uma porção de gente que se diz poeta sem ser… É um grande poeta nordestino que vive na Feira. Eu o ouço muito, mas a Feira precisa ouvi-lo mais como eu o ouço. Na foto ele está com Jeneci Vasconcelos, um conhecido incentivador da cultura popular no Nordeste que a Feira também hospeda com orgulho. Essa é a notícia.

***O primeiro cangaceiro do Brasil, para a socióloga brasileira Maria Isaura Pereira de Queiroz, foi Lucas da Feira. O bando de Lucas foi o primeiro, anterior ao de Cabeleira, ao de Jesuíno e ao do mais famoso cangaceiro, o Virgulino Ferreira, Lampião. Por que Lucas não é tão admirado como o pernambucano de Serra Talhada? nao sei responder, pois demanda conhecer tanto a história e os contextos de Lucas e Lampião, tarefa a que nunca me dediquei como se dedica Jurivaldo Alves, o cordelista e folheteiro, que há mais de dez anos estuda, lê e participa dos maiores debates sobre o Cangaço nordestino em eventos de porte nacional como o “Cariri Cangaço”. Este ano o evento pela primeira vez acontece em solo baiano, Paulo Afonso. Na foto estão Carlinhos Pedrosa e Jurivaldo Alves. O cartaz do evento está exposto na vitrine do Espaço Literário ( Banca de Cordel ), no Mercado de Arte Popular, em Feira de Santana.

***O advogado de defesa do primeiro júri simulado de Lampião, em Serra Talhada, foi o poeta Franklin Maxado. Saímos daqui de Feira num ônibus da São Geraldo, eu, ele e Joel da Gaita. O cangaceiro foi absolvido. A Globo mandou a equipe de Petrolina. Gente de todos os estados. Forró, cachaça,xaxado, uma festa. Daqui mandamos saudações ao grande Franklin Maxado a quem a Feira também deve muito. ***E parodiando aquele antigo jornalista, sextou e agora eu vou ali no Limão prestigiar a Confraria dos Quase Lisos da Feira.