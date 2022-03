Câmara de Vereadores de Feira foi instalada onde está hoje há 40 anos

Há 40 anos, setembro de 1982, em plena campanha para as eleições gerais, a última, que aconteceria em novembro, o Poder Legislativo de Feira de Santana instalou-se no antigo prédio da Cadeia Pública onde funciona até hoje, na avenida Visconde do Rio Branco, no centro da cidade.

A legislatura fez apenas a inauguração mas praticamente quem iniciou o uso foi a legislatura seguinte (1983-88). Era presidente Renato Sá Câmara que não foi reeleito.

Apenas três se reelegeram, lembra o advogado Celso Daltro (foto) que foi eleito vereador naquele ano. Celso é o atual presidente municipal do MDB e assessor especial do prefeito Colbert Filho.

Na época eram treze vereadores ao todo. Existe uma placa com o nome deles no hall de entrada.Daqueles vereadores apenas três continuam vivos.São eles:

o cantor e compositor e hoteleiro Beto Pitombo, que mora e trabalha na praia de Imbassahy. Beto nem tentou continuar a carreira politica. Foi o primeiro e único mandato;

Antônio Carlos Daltro Coelho, (Coelhinho),atual presidente da Fundação Egberto Costa;

e Nilton Bellas Vieira, advogado presidente do Instituto Histórico de Feira de Santana.

Em 1982 elegeu-se prefeito José Falcão da Silva para um mandato de 6 (seis) anos, criado pelo governo federal para acabar com as eleições gerais, ou seja, ‘descoincidir’ as duas eleições: estadual e nacional da municipal, como ainda é hoje em dia.