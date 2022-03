Além de folheteiro, cordelista e cangaceirólogo, Jurivaldo Alves foi propagandista. Era como se chamavam os vendedores ambulantes de remédios de todos os tipos e procedências comuns nas feiras livres das cidades e povoados. Andavam sozinhos ou em duplas, cada um com o seu jeito de “juntar a roda”, ou seja, chamar a clientela para a exposição e venda do produto. Cada um com suas estratégias. Jurivaldo conta muitas histórias de um tempo marcante pra ele. Algumas são engraçadíssimas na revelação de criatividades e matreirices, outras singelas na luta que expressam em busca da sobrevivência em longas e desconfortáveis viagens,a dureza financeira, a perseguição movida pelos laboratórios que se tornavam mais organizados e poderosos. Como propagandista Jurivaldo andou a Bahia toda e mais um pedaço de Minas e outros estados. Um dos produtos que vendeu e “fez sucesso” foi esse aí, o Vinho Reconstituinte de Aniz Estrelado” feito com “17 plantas medicinais”. Quais são essas outras plantas? E para que servia esse produto? Ainda existe? Pergunte a Jurivaldo que ele lhe diz. Visite o Mercado de Arte Popular (Map).

Relacionado