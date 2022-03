3 assuntos: Cordel ‘diFeirenseado’ de Uyatã, a mentira e cadáveres urbanos

De propósito eu pedi a Jurivaldo (que está no Cariri Cangaço até a próxima semana) pra guardar na banca dele no Map o “Cordel da Caixa D’água” de Uyatã Rayra enquanto eu ia bater dois dedos de prosa com Tia Cláudia no Beco da Energia e saber dela porque os becos não receberam os pavimentos novos da Marechal. Na volta pelo Mercado, provoquei: leu o cordel? – Ah, é bonito, mas não é cordel não, pensei que fosse!, disse entre crítico e simplesmente decepcionado. Dei uma gargalhada e não encompridei conversa, agradeci e vim pra Matinha pensando em Teoria da Literatura na Uefs, com Rita Olivieri e a eterna reflexão sobre a forma e o conteúdo nas obras de arte, os conceitos temporais e atemporais e a vanguarda…esse Uyatã é o nosso vanguardista de 2022, eu conclui ali à altura do Novo Horizonte.*****

****Toda a Feira já sabe como age o presidente da Câmara de Vereadores. Hoje no rádio, programa Acorda Cidade, soltou uma mentira arrogante ao dizer que o entrevero, com agressões verbais e físicas entre dois vereadores, não aconteceu em plenário. Ele tenta imitar Bolsonaro. Pode não fazer arminha com a mão mas já chamou veredores pra brigar “lá fora” e etc etc etc que toda Feira sabe. Então, não vai ser um presidente assim que vai pôr em risco o mandato de alguém da “corporação”. Fernando Torres conseguiu exacerbar o corporativismo e unir, como categoria, turma, classe ou outro adjetivo que lhe convier, os vereadores de Feira. Afinal, ele foi eleito presidente por unanimidade, com a aquiescência de todos os partidos. Pode ser o que for, mas está forte, e isso ninguém pode negar. A política é assim, como nuvem…*****

****Todas as cidades das que conheço um pouco são assim cheias de fantasmas arquitetônicos, defuntos comerciais expostos nas ruas. Na nossa Feira abundam. A foto mostra um pedaço disso, ali perto do Fórum Filinto Bastos onde devem correr processos referentes a esse empreendimento. Feira, eu te conheço.