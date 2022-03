Atacadistas em Feira se organizam para construir a própria Ceasa

Um pequeno grupo de atacadistas com negócios no Centro de Abastecimento se articula para organizar uma maneira deles próprios construírem uma Ceasa particular, como alternativa a que foi anunciada pela Prefeitura de Feira.

Os comerciantes sentem-se alojados do processo da escolha do lugar e da maneira como o espaço vai ser administrado. Segundo a fonte, o grupo já começou a conversar sobre a ideia, inclusive com consultores imobiliários e da construção.

Ao contrário dos outros comerciantes desalojados ou prejudicados com a instalação do Shopping Popular na área do Centro, os comerciantes do atacado de alimentos são capitalizados e têm “poder de fogo”.

A iniciativa certamente é um ingrediente novo que pode atrapalhar os planos em curso da Prefeitura com a holding interessada no negócio da Ceasa. Se vai prosperar, é o que veremos.