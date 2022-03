Moura Pinho 2 x Paulão do Caldeirão 0

Moura Pinho fez o segundo gol na rede armada pela CPI da Saúde. No primeiro nem saiu do Gabinete do Paço como todos sabem. Mas nesse de hoje o procurador do Município foi desmoralizar a Comissão legislativa no próprio templo onde reina com sua estola amarela de Abraão o presidente vereador e radialista Paulão do Caldeirão. Moura ficou sentado na platéia, cercado de advogados da OAB por todos os lados e com o ofício já pronto no bolso do paletó. O presidente Torres, inquieto no plenário, interferiu por questão de ordem para destacar Pablo Roberto que acabava de chegar. Paulão ainda quis impedir, levou um cala a boca. Tá muito em moda agora. Esse observador não estava mais lá mas relata-se que, de súbito e para surpresa de alguns, Moura levantou-se e dirigiu-se à Presidência, exercida naquele exato instante pelo vereador e professor Ivamber, entregou o ofício e se mandou. Gol. No ofício o advogado trata das prerrogativas da categoria defendidas pela Ordem. O mais, são leotrias.

