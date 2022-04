Homenagem ao poeta Franklin Maxado neste sábado no MAP de Feira

Pegue a visão, Feira!

Neste sábado, a partir das 10 horas, tem um fuá no Mercado de Arte Popular (MAP) em Feira de Santana para homenagear Franklin Maxado.

Vai ter de tudo e até concerto com “gaita de fole” ou gaita escocesa!

O poeta é lenda viva não só do cordel em si, mas da cultura popular nordestina.Tem história rica em artes e peripécias desde que nasceu e casou, pela primeira vez, na Feira. O casamento (tropicalista? do absurdo? um protesto? – teses e teses sobre o significado do espetáculo montado para a cerimônia do amor); saiu até na revista O Cruzeiro!, sensação midiática da época. Maxado já foi até pré candidato a presidente do Brasil com direito a artigo de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil. O poeta é jornalista, advogado, trabalhou em jornais,na Folha de São Paulo por exemplo, até incorporar de vez o cordelista e sair pelo Brasil vivendo de vender cordéis nas feiras das capitais e interiores dos estados até o Amazonas. Passou mais de ano assim, pelo mundo, ambulante do verso e da rima. Em Feira teve escritório de advocacia e foi um dos fundadores do Museu Casa do Sertão, da UEFS, que dirigiu nos primórdios. É muita estrada na vida do poeta.

Seu livro sobre Cordel que a Codecri popularizou é referência acadêmica.

Em Lisboa paparicam o poeta muito mais do que por aqui.Também por isso, porque ele merece ser festejado com alegria, a homenagem deste SÁBADO NO MAP, 10 HORAS. Pegue a visão, Feira!

Relacionado