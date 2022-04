Esse é o cara

Não foi o Prefeito, que não é exatamente uma atribuição institucional dele, não foi o chefe de Gabinete, que seria certamente afrontado se não agredido fisicamente pelo presidente da Casa, e não foi pela maneira fria e protocolar, como permitem as leis, através de ofício entre Poderes. Quem foi entregar à Câmara de Vereadores em nome do Poder Executivo o pedido de autorização para o Município contrair um empréstimo de 240 milhões e 100 mil reais, foi o secretário de Planejamento, Carlos Brito. Alguns vereadores entenderam o simbolismo que o emissário incorpora, outros nem tanto, e outros ficaram (e ficarão até o final do mandato) boiando na ignorância. A Câmara é o espelho dos moradores da Feira.

Relacionado