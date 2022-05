‘Cantoria no MAP’ reverencia a trajetória de João Ramos e Caboquinho

Dois irmãos violeiros repentistas – João Ramos e Caboquinho – mantiveram acesa a chama da Cantoria de Viola com um evento municipal e anual, o Festival de Violeiros de Feira de Santana com mais de 40 edições.

A ‘saga’ dessa família começou com o pai, Dadinho que junto ao filho Caboquinho comandaram um horário nas ondas da rádio Sociedade dos Capuchinhos voltado para o repente e a poesia popular. Caboquinho morreu há dois anos. João Ramos (à esquerda) será reverenciado na Cantoria que acontece sábado,7, com Zé Francisco(Feira) e José Soares (Caruaru) no MAP, Mercado de Arte Popular, no centro da cidade.

A produção da “Cantoria no MAP” é de Carlinhos Pedrosa que é filho do poeta Chico Pedrosa, um dos maiores nomes vivos da poesia da popular do Nordeste e que também vai fazer participação nos intervalos dos repentistas, junto com poetas e cordelistas como Franklin Maxado, Romildo Alves, Kitute, Jurivaldo Alves, Roberval Barreto, Nivaldo Cruz, Luciano Ferreira, Patrícia Oliveira, Domingos Santeiro, José Arcanjo e outros poetas que estiverem presentes.