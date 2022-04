Cantoria de Violeiros Repentistas dia 7 de maio no MAP

Vai ter cantoria pé de parede no Mercado de Arte Popular, na próxima semana, no dia 7 de maio, um sábado, a partir das 10horas. O poeta Zé Francisco está à frente e no vídeo abaixo ele faz o convite e explica com quem vai ser a peleja. Poeta espirituoso, da agricultura, trabalhador, encontrou um amigo no centro da cidade que lhe perguntou como ele estava e ele respondeu em verso:

“Estou sofrendo igual um pato

depois que seca uma lagoa

uma doença incurável pegou a minha patroa

já tem dois anos doente, nem morre nem fica boa”