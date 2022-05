Saiote de Maria Quitéria veio de modelo escocês

O modelo do saiote que a heroína Maria Quitéria usou na campanha pela Independência foi mostrado pela primeira vez ao vivo em Feira de Santana quando o músico Collin Overllock, dos Estados Unidos, descendente de irlandeses, tocou sua gaita de fole no Mercado de Arte Popular vestido a caráter com seu saiote escocês na homenagem ao poeta Franklin Maxado numa iniciativa da ARTMAP.

O artista ianque veio a Feira de Santana conhecer os seus sogros, o poeta Franklin Maxado e Norma Suely, pois é casado com Maja Catarina. Ficou contente em participar da homenagem e tocou sua “bagpiper” a convite da família.

Segundo o presidente da Associação dos Artesãos do Mercado, sr. Ronildo Ramos aquele local nunca tinha recebido um público daqueles no dia 9 de abril último, dia da homenagem,, atraindo gente até que passava na praça João Pedreira e na rua Salles Barbosa que ouviam aquele som diferente .Além do público leitor dos folhetos de Cordel do homenageado que teve banca ali antes da epidemia da Covid; O saiote “highlander”, típico da região europeia atraiu as atenções , inclusive da cantora Célia Zahin que sempre se apresenta caracterizada como Maria Quitéria nas comemorações cívicas.

Os historiadores afirmam que quando Maria Quitéria foi descoberta como mulher na tropa ( pois lutava vestida como homem com o nome de soldado Medeiros) ela foi aceita por seu comandante que determinou que lhe fosse fornecido o saiote característico a fim de distinguí-la da soldadesca combatente.’

Além de ser descoberto o seu sexo, Maria Quitéria pôde ter sua união com o furriel João José reconhecida e oficializada pelo comandante do Batalhão dos Periquitos, major Joâo Antonio Castro, que , por sinal, era avô do poeta Castro Alves.

Ao terminar a guerra, a então heroína estava solteira e a História não registra se era viúva ou separada, tendo ido à Corte no Rio de Janeiro, onde d, Pedro I a agraciou com uma comenda. Tanto ali como ao voltar, Maria Quitéria se apresentava com seu uniforme de oficial que incluía o saiote de inspiração escocesa.