Faz oito anos hoje que a seleção brasileira perdeu de 7×1 para a Alemanha, protagonizando a maior vergonha da história do premiado futebol brasileiro, superando a trágica derrota para o Uruguai no Maracanã. Para “comemorar” a data o BF publica trechos do Cordel do poeta feirense Franklin Maxado “Só um Gol de Bunda Vinga Brasil do 7×1 da Alemanha”. O cordel pode ser adquirido na Banca de Cordel de Jurivaldo no Mercado de Arte Popular (MAP) em Feira de Santana:

“Vem outra Copa do Mundo

E que venha a Alemanha

Pra pode se tirar forra

E ganhar com a manha

Não precisa dar de 7

Não se quer sorte tamanha

Pode ser de 1×0

Contanto é que se faça

Um gol de bunda após

Driblar defesa na raça

Deixando uns dois no chão,

Mesmo que não ganhe a Taça

Gol de bunda não é só

Pôr costas num cruzamento

Por acaso, fazer gol

É intentar no momento:

Sentar na bola empurrando

Pra dentro do balizamento

(….)

Pode o técnico até chamar

De novo o Cebolinha,

Um nordestino arretado

Que abre a sua asinha

E passa pra fazer gol

Com um chute de bundinha

Feito isto o brasileiro

Perdoa o Felipão

E os dirigentes da Fifa

Com mais a corrupção

E, vai sorrir bem feliz

Por futebol campeão.