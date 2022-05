Exatamente como Colbert gostava quando governou a Feira de Santana.

Seu encontro com o líder político Roberto Santos foi no gabinete e com a porta aberta.Dentro do gabinete em volta da imensa mesa, entre outros identificados

Temístocles massagista, China goleiro, Fernando Gomes, Hosannah Leite, Celso Pereira,

Osvaldo Brasileiro, Adilson Simas, Antônio Leopoldo Cabral,

Vicente Leite, José Raimundo Azevedo e Celso Daltro.

Roberto Santos respondeu perguntas dos repórteres presentes

Entre eles Edson Borges, sentado, camisa listrada, barbudo.

Mais Manuelito Guimarães, também ator, já falecido.

Está de camisa cinza, atrás de Edson.

Roberto Santos veio a Feira visitar Colbert

Logo que deixou o governo da Bahia

Em 15 de março de 1979