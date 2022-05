A bomba da Marechal

A cocada com goiaba foi eleita a melhor entre os feirantes da Marechal. A filial do Galego fica ali na boca da entrada do Beco da Energia. Aquele beiço de calçada está ocupado pela feirinha. Ninguém voltou pra o outro lado quando as obras terminaram. Tem um paredão ali. Enquanto isso outros vão chegando na outra calçada. Mais feirantes. Desemprego, inflação, crise. A tendência é aumentar. Organizar não é fácil e não há interesse do Poder político que não consegue conviver com o mercado informal. A autoorganização dos feirantes aparentemente é frágil. Estamos em ano eleitoral. Há um impasse perigoso se formando ali e ali se formando uma bomba social.

A foto é um imóvel na rua Conselheiro Franco defronte ao Cuca. É incomum, e elogiável, ter sua arquitetura preservada até agora.