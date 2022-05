Quando Minha Prima, de Salvador, me atanazava com a ideia de uma viagem ao Canadá, que para mim acabou não dando certo, eu fui em busca da literatura canadense como uma forma de entender melhor o país e um dos livros que adquiri foi esse “A Casa dos Espelhos”, de Sérgio Kokis(Editora Record-2000). Além do título, o nome do autor também me chamou a atenção e mais ainda quando li que ele havia nascido no Brasil e naturalizou-se canadense onde é artista e escritor premiado justo com esse livro escrito originalmente em francês, um dos idiomas falados no Canadá. O livro é denso e se passa todo no Brasil iniciando com a infância do narrador no Rio de Janeiro. É livro forte, daqueles que lhe seguram na leitura. E ainda antes do plano de viagem desandar (Minha Prima foi mas não escreveu nenhum livro sobre o país, como fez em outras viagens…) eu já estava no Capítulo 23, o motivo e título destas linhas e da foto por uma razão: ele todo se passa em Feira de Santana. É o texto mais vivo e bonito que já li sobre a Feira do passado.

