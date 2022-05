No tempo de José Falcão

Assim que transmitiu o cargo para o novo prefeito Colbert Martins, em fevereiro de 1977, José Falcão voltar a trabalhar no Banco do Brasil mas arregaçou as mangas e iniciou campanha para deputado federal nas eleições do ano seguinte, em 1978.

Por conta da candidatura, a residência de Falcão na Avenida Sampaio, antiga ABC, lembrava o cenário do tempo de prefeito, cheia de políticos e cabos eleitorais, todos recebidos pela professora Maria Antonio Costa, irmã do candidato.

Como Falcão não ganhou a eleição para deputado, logo políticos e cabos eleitorais desapareceram.

Quando o fiel seguidor Lúcio Bonfim Bastos Barreto quis saber porque a casa estava tão vazia, Falcão respondeu lambendo os beiços:

– Olha meu filho, político sem mandato é como chocalho sem badalo: balança, mas não toca.