Corte no Orçamento de Feira impede São João de São José, diz Colbert

O prefeito Colbert Filho (MDB) disse hoje em entrevista na Rádio Sociedade News que o cortes realizados pela Câmara de Vereadores no Orçamento do Município impedem a realização do São João de São José (distrito de Maria Quitéria) com as dimensões que o evento sempre teve.

“A Câmara cortou dois milhões do Orçamento destinado às festas populares”, argumentou o prefeito, reafirmando que a Prefeitura, no entanto, vai “apostar” na realização da Micareta (provavelmente em Setembro) que é uma festa maior e gera mais emprego e renda.

Colbert foi questionado também sobre a Estação do BRT na avenida João Durval próxima ao viaduto da Getúlio Vargas, que o vereador Edvaldo Lima quer que a Prefeitura derrube. O prefeito utilizou o mesmo argumento do secretário de Planejamento, Carlos Brito, que solicitou do vereador um “estudo técnico” sobre o caso, embora concordando que a estação não tem a utilidade a que se propõs e põe em risco o tráfego naquele local.

São João de São José – O prefeito José Falcão, ainda no seu primeiro mandato, no começo dos anos 70, fez do distrito de Maria Quitéria a sede da grande festa junina. Na entrada para a sede do distrito, pela rodovia Feira/Serrinha (BR-116Norte) uma enorme placa de zinco com os seguintes dizeres: “Entre. Veja como é bonito o São João de São José”. (Leia mais sobre)