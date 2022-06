Jogo no Burro

O jogo, não só o do Bicho, é parte importante do cotidiano do povo brasileiro. As rifas, os prêmios e todas as modalidades que a invencionice popular criou estão no dia-a-dia. A árvore da foto é apenas ilustrativa e não representa uma defesa à liberação do jogo, cassinos e todas as modalidades que às vezes são mais criminosas do que LÚDICAS como devem ser os jogos. No mais Viva a Matinha.Feira/Bahia.