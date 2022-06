Mandato de Moura Pinho na Procuradoria termina dia 30

O mandato do procurador geral do município de Feira de Santana,Moura Pinho, termina no próximo dia 30, quando completa dois anos da aprovação dele(2020) pela Câmara de Vereadores. A recondução de Moura ao cargo foi rejeitada pela Câmara em votação (11×9) na quarta-feira.

Moura assumiu a função, de fato, antes daquela data em virtude da destituição do procurador anterior, Ícaro Alwin, envolvido em escândalo de assédio sexual em repartição pública.Colbert Filho já era prefeito desde 2018 quando assumiu o cargo em virtude da renúncia de Zé Ronaldo para se candidatar a governo da Bahia.

Em tese, o prefeito de Feira tem até 48 horas após a rejeição para enviar nova indicação de nome para apreciação da Câmara. Além de nomes especulados nos bastidores da política local, há também a hipótese de Colbert insistir no nome de Moura e reenviar a indicação, precedida de uma renegociação política com a Câmara. Um fato nesse sentido chamou a atenção hoje: a presidenta da Aplb, Marlede Oliveira, disse hoje na Câmara que Moura Pinho procurou a entidade para acordar sobre o polêmico caso dos precatórios do Fundef, uma das bandeiras da entidade que foi também responsável direta pela “queimação” do procurador e sua consequente derrota na Câmara.