Tanque da Matinha será revitalizado, afirma vereador

O Tanque Matinha dos Pretos vai se tornar um espaço de lazer e preservação histórica. A revitalização da área de grande importância para Feira de Santana realiza um “sonho tão esperado pela comunidade” e atende a uma indicação do vereador Pastor Valdemir. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o parlamentar avalia esta como uma das principais solicitações do seu mandato durante o primeiro semestre de 2022.

O Tanque é um bem cultural público que remonta às origens do povoamento desta zona rural de Feira de Santana. O lugar é também referência imaterial, presente na memória e na “historialização” do lugar. O caminho do homem e sua moradia é o caminho das águas. Hoje o Tanque da Matinha não tem a mesma função preponderante no abastecimento d’água. É patrimônio simbólico do Distrito.

Contam os moradores, através de uma pesquisa feita pela professora Elane Bastos de Souza que na estiagem, quando o tanque secava, para esperar as próximas águas de chuva e de novo afloramento do olho d’água, as pessoas faziam o mutirão para a limpeza e depois de feita faziam um animado samba-de-roda no local como louvor, agradecimento e comemoração.

