Demos um abraço no tanque da matinha dos pretos neste domingo.

A comunidade quer um destino público para o lugar histórico.

foi seu reservatório d’água mais importante. sombreado por baraúnas velhas. aprazível.

Guda Moreno fala pela comunidade: quer o tanque da matinha como um parque, urbanizado, integrando a expansão do povoado sede do distrito rural. tipo um “parque do geladinho”, exemplifica o sambador e mestre compositor de samba-de-roda, líder da Quixabeira da Matinha junto com a mãe, Dona Chica do Pandeiro.

Cassiano veio de outro quilombo abraçar o tanque. líder na lagoa grande do distrito de maria quitéria, ele se associa a todas as lutas rurais do município e do país.é figura do movimento nacional quilombola.

Diversas associações se juntaram à “missão coletiva” desencadeada pelo radialista Jose Das Virgens , da ‘rádio Quilombola’.

Depois da missa até o padre Edson desceu com os fiéis para também abraçar o tanque.

Ciclistas do ‘grupo guará’ estacionaram para o abraço e também ‘choveu’ vereador de primeiro mandato, além de servidores da secretaria do meio ambiente.

De lá um grupo seguiu para a lagoa da Fazenda Salgada onde recentemente ocorreu um incêndio.