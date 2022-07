Gravura na ponta da faca

“(…) para retornar a um lugar onde a técnica, ela mesma, marca a própria existência daquele que se chama artista gravador”, E. Sanches, março de 2022, em texto intitulado “Gravura em Tempos Expandidos” na primeira página do livro da Exposição NovaMatriz que está aberta ao público no Museu Regional de Arte, localizado no centro de Feira de Santana. (horários de visita)

A exposição é resultado de um projeto contemplado pelo Edital Setorial de Artes Visuais 2019 e tem apoio financeiro do Governo do Estado e tem produção executiva de Patrícia Martins e Chancko Zaran.

O livro ou o catálogo da exposição (foto) pode ser descosturado e para revelar as gravuras e os artistas as paginas devem ser cuidadosamente rasgadas com o auxílio de uma régua, talvez, um convite aos gestos, práticas e movimentos das gravuras e dos gravuristas (margempress). Utilizei minha peixeira de cinco polegadas (foto) herança sertaneja e rasguei, cuidadosamente e com interesse invulgar, as páginas como uma aventura literária com a gravura.

A Exposição reúne trabalhos dos produtores e mais João Oliveira, Màrio Vasconcelos, Milena Ferreira e Yohanna Marie. Visite o MRA.