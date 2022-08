Matinha está hoje no programa ‘Bem Bahia’ na TVE

O Bem Bahia, da TVE, nesta quinta-feira (11) faz uma homenagem aos 80 anos do cantor e compositor Caetano Veloso, visita a Exposição ‘Correria’ do artista Marco Matta, em Salvador e mostra a riqueza das manifestações culturais no distrito de Matinha, em Feira de Santana. O Bem Bahia inédito vai ao ar na TVE Bahia, todas às quintas-feiras, às 22h, com reprises às sextas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 18h30.

O cantor e compositor Caetano Veloso é um dos músicos mais influentes do país. Natural de Santo Amaro da Purificação, o multiartista completou 80 anos, e traz na sua bagagem 48 álbuns, além de escrever livros e produzir cinema. Para falar um pouco dessa história, a equipe do Bem Bahia conversou com artistas que enaltecem sua presença durante suas vidas, como o compositor e amigo de longas datas Tuzé de Abreu, o cantor e compositor Paquito, a flautista Rita Teixeira e a irmã mais velha Mabel Velloso.

A Exposição ‘Correria’, localizada na galeria RV Cultura e Arte, apresenta pinturas do artista visual Marcos Matta, que mistura ficção e realidade com elementos do cotidiano de trabalhadores informais do Recôncavo baiano. O artista, natural de Conceição do Almeida, relata as influências da arte e do universo territorial no seu processo de criação.

No distrito de Matinha, em Feira de Santana, as manifestações culturais estão presentes na construção simbólica dos moradores locais. A região possui inúmeros sambadores, grupos de samba de roda e batuque, com cantos do trabalho e da roça, que representam a resistência e valorização da cultura do seu povo.