Tira os postes da Marechal

Em Salvador, no mês de abril deste ano, a Coelba concluiu a primeira etapa de implantação da rede elétrica subterrânea em Ondina-Barra, circuito do Carnaval soteropolitano. Foram retirados 19 postes e implantados mais de 12 km de rede elétrica. Fiação subterrânea é coisa cara e poucas cidades no Brasil têm áreas como essa. Na Bahia é motivo de lei desde 2018. De autoria do então presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado (hoje senador) Angelo Coronel (PSD), a matéria obriga a Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba) a tornar subterrânea toda sua rede elétrica e pôr fim ao emaranhado de fios expostos. Na capital a lei dá um prazo de cinco anos e no interior, 10 anos. As fotos acima e abaixo são da Marechal, famosa rua comercial no centro de Feira de Santana.

