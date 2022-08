SECA NA EUROPA, já pensou, amor, certeza? está aqui, seca até na Holanda, o país dos diques, das águas, e da maconha liberada, maconha só em Amsterdam, no país inteiro, não, esse é o Uruguai, só Amsterdam, tá bom, e a seca? uai, e parece que não é uma seca como a nossa não, amor. Uai? Uai? Uai?! Você agora é mineira? Não, sou baiana da gema, baiana da boa, de Governador Valadares, não posso falar uai, uai? pode, você anda com aquela mineirada da facul, tá com ciúmes?, eu? não, eu, então, tem cactáceas na Europa, amor? como? cac-tá-ceas, xique-xique, cardeiro, mandacaru etc, acho que não, então esses europeus estão de sacanagem, não é seca não, amor, seca onde num tem jurema-preta, tem jurema-preta na Europa, amor? amor…? uai, saiu.

