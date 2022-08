Duas Marechais e outras amenidades

Como pedestre acho legal a Marechal interditada. Nada contra. É um passeio agradável ir do Map até a filial do Galego da Cocada ou estender a caminhada pelo beco da Energia para dois dedos de prosa com Cláudia geralmente sobre a escultura em homenagem a Márcio Punk. Quando encomprido pela Matriz, tomo o cafezinho em Brandão, ouço notícias de Rafael Jambeiro e Santo Estevão, depois emburaco no Beco de Santana e saio na Marechal, mas uma outra Marechal, diferente, agoniada, aquela metade sem interdição , com tráfego de veículos, estacionamento duplos, uma loucura. São duas Marechais na Feira.

Sobre a escultura de Márcio Punk, estão envolvidos Danilo Freitas (autor da escultura do Vaqueiro – Bota o Vaqueiro na Praça dos Remédios) o publicitário e artista plástico Vivaldo Lima, e o secretário de Planejamento, Carlos Brito.

O Mercado, o Map de Feira de Santana cumpriu a sua sina no sábado passado: ser espaço de resistência e identidade cultural popular. Em cena a música e a dança da negritude baiana com artistas do cenário local e de Salvador. Nilton Rasta no comando da percussão. Gilsam na área, cantando, e também mestre Cláudio (foto) (Angoleiros do Sertão) que agitou o espaço com seus alunos e discípulos.