Escola promove visita de alunos a distritos rurais de Feira

Estudantes do 3º ano da Escola João Paulo I (JPI) fizeram uma visita pedagógica a Tiquaruçu, distrito rural de Feira de Santana, cujo povoado sede, São Vicente, fica a cerca de 20 km de distância da sede da escola na cidade.

A visita, chamada de Expedição Histórica – integra o projeto ‘Vivendo Feira Ontem, Hoje e Sempre’ , que envolve os componentes curriculares de Geografia, História e Língua Portuguesa, iniciativa pioneira na Escola JPI. Os estudantes entram em contato direto com relevantes aspectos locais, tais como economia e cultura. Vivenciando e refletindo sobre Feira de Santana, eles compreendem que precisamos resgatar e preservar a memória das origens feirenses, explica a coordenadora pedagógica Karine Oliveira.

“Muito bom, legal e divertido visitar Tiquaruçu, local onde a heroína Maria Quitéria foi batizada e que tem o Reisado de São Vicente e a Bata do Feijão como parte da cultura. No distrito, entrevistamos moradores e aprendemos ainda mais sobre o lugar”, disseram alunos. Entre os entrevistados esteve a comerciante Rosinete Pinho, que destacou a tranquilidade de Tiquaruçu mas reclamou da precariedade do transporte público para a localidade. A Expedição Histórica chega ao distrito de Humildes no próximo dia 23.