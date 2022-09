Fotos de Magalhães marcam comemorações do MAP pelos 189 anos de Feira

Algumas fotos retratando Feira de Santana ‘de antigamente’, pertencente ao rico acervo do fotógrafo Antônio Magalhães estão expostas no Mercado de Arte Popular como parte das comemorações públicas pelos 189 anos de emancipação de Feira. O acervo de Magalhães está agora sob a guarda dos filhos. O fotojornalista faleceu recentemente, ainda trabalhando no boxe que a família mantém no MAP. Era um ativo participante e colaborador das manifestações populares da cidade. A foto destacada mostra a rua Marechal Deodoro e sua tradicional feira de legumes e frutas em 1968. Visite o MAP.

