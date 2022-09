Limpeza e dragagem no Tanque da Matinha

O Tanque da Matinha está entre os equipamentos hídricos do Município que são passíveis de entrar no projeto que envolve um empréstimo de cerca de 250 milhões que a Prefeitura quer fazer com uma instituição financeira venezuelana, a mesma que financiou os viadutos feitos em um dos governos do prefeito Zé Ronaldo. Essa semana, após uma articulação que reuniu Associações comunitárias locais, vereadores e representantes do governo municipal, a Prefeitura começou a realizar uma limpeza no Tanque e ao seu redor. Há mais de seis anos que o Poder Público não fazia nenhuma benfeitoria no local. Uma das propostas é que o Tanque seja urbanizado como um parque ecológico temático e quilombola.

foto: Guda Moreno