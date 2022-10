No XV Encontro Continental de Pastoral Afro (EPA), que acontece no México, representantes da Paróquia Quilombola da Matinha dos Pretos, criada recentemente em Feira de Santana, acompanham o arcebispo Dom Zanoni de Castro: Pe.Ibrahim Muinde Musyoka e a professora Francisca das Virgens Fonseca. Padre Ibrahim é do Instituto Consolata. Dom Zanoni é bispo referencial da CNBB para a Pastoral Afro-Brasileira.

