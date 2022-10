O grupo Quixabeira da Matinha é detentor da herança rítmica e festiva de diversas modalidades de samba rural, entre eles o ‘Samba de Candeeiro’ que vai acontecer no próximo sábado,22, na sede do grupo e da Associação Cultural Coleirinho da Bahia, no distrito da Matinha, em Feira de Santana. Grupo nacionalmente reconhecido pelo samba-de-roda, a Quixabeira está inserido no patrimônio cultural do Quilombo da Matinha dos Pretos, um dos três quilombos oficialmente reconhecidos no município.

