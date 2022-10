Prefeitura de Feira melhora estradas e caminhos nos 8 distritos rurais

A Prefeitura de Feira intensificou os serviços de patrolamento e encascalhamento nos distritos de Humildes, Ipuaçu, Jaguara, Maria Quitéria, Matinha e Tiquaruçu, além dos bairros da zona urbana. Os serviços são executados pela Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). Foram utilizadas 16 caçambas de cascalho para o patrolamento e encascalhamento da rua Santana do Ipanema, bairro Asa Branca. Em Humildes, o serviço seguiu na estrada do Rosário e Corredores Adjacentes, na estrada do Subaé I e II, e na estrada principal da Barroquinha. Em Ipuaçu, 30 caçambas de cascalhos foram necessárias a estrada do Nunes e patrolamento do Campo de Futebol Municipal, na estrada de Formosa. Já em Jaguara, o serviço foi concentrado na estrada do Mucambo.Em Maria Quitéria teve serviço de patrolamento e encascalhamento contemplou o corredor de Isaura. Além disso, no distrito da Matinha, teve abertura do corredor da Pomba e do Alecrim Miúdo. No distrito de Tiquaruçu foram realizados serviços de patrolamento e encascalhamento do corredor do Careca e da Vila Santiago, sendo utilizadas nesse serviço 20 caçambas de cascalho. Os trabalhos continuam nesta semana, seguindo cronograma estabelecido pela SOMA. As próximas ações serão em Jaíba e Bonfim de Feira.

