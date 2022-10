Rural Produtivo na TVE neste sábado a partir das 14 horas

O Rural Produtivo deste sábado (22) mostra a ampliação da atividade agrícola com a produção de derivados da mandioca, no município de Olindina. O programa destaca a regularização de mais de 100 propriedades rurais em Alagoinhas e o aumento da produção de laranja orgânica em Rio Real. Ainda tem a receita de beiju na palha de Acajutiba e a cantora Deny Silva. A exibição será às 14h, com horário alternativo na segunda-feira, às 6h, e nas sextas-feiras, às 19h30. O Rural Produtivo é resultado de uma parceria da TVE com a secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e será exibido também em horários alternativos às segundas-feiras, às 6h, e às sextas-feiras, às 19h30, e poderá ser assistido também através do site www.tve.ba.gov.br/tveonline, do Youtube.com/tvebahia e do Facebook.com/tvebahia.

