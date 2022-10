‘Samba de Candeeiro’ hoje na Matinha a partir das 20h

A Associação Coleirinho da Bahia e o Quilombo da Matinha dos Pretos, com apoio da Paróquia e da comunidade do distrito, antecipam a abertura das comemorações do Novembro Negro, mês dedicado a Zumbi dos Palmares e às memórias e manifestações quilombolas por todo o país, e promovem hoje, sábado, 22, o ‘Samba de Candeeiro’, na sede do grupo de samba-de-roda Quixabeira da Matinha, no distrito rural do mesmo nome em Feira de Santana. O sambador, compositor e líder do grupo de samba-de-roda Guda Moreno explica: O samba começa e num determinada momento, as luzes são apagadas e depois os candeeiros são acesos. Depois de terem acendidos os candeeiros, o samba se esquenta, acelera o ritmo e se estende até o amanhecer. E acrescenta: “É um encontro de sambadores e sambadeiras e convidados com uma modalidade de samba tradicional, para valorizar a Cultura Popular do Quilombo Matinha dos Pretos, e mostrando a nossa tradição através da Reza (Ladainha) , do Reis e do próprio Samba de Roda e suas diversidades.”

